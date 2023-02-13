13 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1932-2011) родился- казахстанский артист балета, балетмейстер, народный артист Казахской ССР.

Родился в г. Алматы. Окончил Алма-Атинское хореографическое училище, учился в классе усовершенствования Ленинградского (ныне - Санкт-Петербургского) хореографического училища.

Трудовая деятельность: солист Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая (1954-1958); преподаватель в Алма-Атинском хореографическом училище ( с1955 года); принял участие в Декаде казахского искусства и литературы в Москве, где имел большой успех (1958); учился на балетмейстерском факультете ГИТИСа (класс Л.М. Лавровского) (1958-1962); балетмейстер Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая (с 1962 года); главный балетмейстер ГАТОБ имени Абая (1967-1969, 1972-1986 и с 1992 года); совмещая работу с ГАТОБ имени Абая, работал художественным руководителем, главным балетмейстером и директором Государственного ансамбля песни и танца Казахской ССР (1972-1974, 1976-1978, 1986-1992).

Поставил несколько программ танцев народов СССР. Затем Указом Совета Министров Казахской ССР Ансамбль песни и танцев был преобразован в Государственный ансамбль танца «Салтанат» Республики Казахстан под руководством З.М. Райбаева. С 1995 года работал преподавателем кафедры «Режиссуры и хореографии» в Казахской государственной академии искусств им. Жургенева. За время работы в академии искусств осуществил выпуск трех групп квалификации «Режиссер-балетмейстер».

Награжден орденами «Знак Почёта» (1958), «Құрмет» (2001). Лауреат Всесоюзного конкурса артистов балета (1957, 1958), заслуженный артист Казахской ССР (1958), заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1967), народный артист Казахской ССР (1982), лауреат Государственной премии Казахской ССР (1986).

назад (1937-2000) родился- основоположник казахстанской тележурналистики.

Родился в г. Талгаре Алматинской области. Окончил отделение журналистики филологического факультета Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1959).

Трудовая деятельность: корреспондент, редактор, комментатор, ответственный редактор на Алма-Атинской студии телевидении (1959-1961); учеба в аспирантуре факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова (1961-1964); ассистент кафедры русской журналистики Казахского государственного университета (1964-1965); с 1965 года прошел путь от ассистента кафедры до доктора филологических наук, профессора, декана очного и заочного факультетов журналистики; был несменным заведующим кафедрой телевизионной и радиожурналистики до 2000 года; первый заместитель редактора ведущей республиканской газеты страны «Казахстанская правда» (03.1991-09.1991).

М.К. Барманкулов был автором первых цикловых передач на Казахском телевидении. Его передача «Сто путей - сто дорог» пропагандировала спорт, туризм и прекрасные горы Заилийского Алатау, которыми он сам восхищался, занимаясь восхождениями в горы в выходные дни, горнолыжным спортом, велотуризмом.

Автор свыше 20 монографий по журналистике, телевидению, культурологии, тюркологии.

назад (1940-2021) родился- известный казахский композитор-песенник, певец (лирический баритон), народный артист Казахской ССР (1984).

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Чимкентский институт культуры имени Аль-Фараби (заочно); в 1964 году окончил вокально-хоровой факультет Алма-Атинской государственной консерватории им. Курмангазы классы Надии Шариповой - по вокалу и Галины Виноградовой - по хоровому дирижированию.

Отец, учитель математики, рано скончался, и Ескендира усыновили дедушка и бабушка по материнской линии - Утеген и Бахия Хасангалиевы. Именно они передали ему любовь к пению. Звуки домбры, народные песни и мелодии сопровождали его с самого детства.

Аульный парнишка впервые познакомился с нотной грамотой, обучаясь на 6-месячных курсах баянистов в г. Уральск. А фортепиано впервые увидел только в 19 лет, когда в 1959 году поступил на подготовительное отделение консерватории имени Курмангазы. До приезда в Алма-Ату он не говорил по-русски, зато воспитанник аула в чистом виде знал казахское народное творчество, и основой всех его произведений стали народные мотивы.

С 1963 года - музыкальный редактор Казахского радио; в 1969-1970 годах - преподаватель хорового дирижирования в КазГосЖенПИ; с 1970 года - штатный солист Казахского радио и телевидения.

назад (1984) родился- председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Родился в г. Караганде. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, бакалавр и магистр международного права (2007); Чешский государственный университет общественных наук, магистр экономики и менеджмента.

Трудовая деятельность: прошел путь от начальника отдела до исполнительного директора в ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» (2003-2006); представитель ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» в Чехии (2006-2008); начальник управления организационной, методической и воспитательной работы департамента воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования и науки РК (07.2008-10.2008); заместитель директора департамента молодежной политики и воспитательной работы Министерства образования и науки РК (2008-2010); директор департамента молодежной политики Министерства образования и науки РК, заместитель председателя Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки РК (2010-2012); инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2012-2014); руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области (2014-2017); заместитель акима Северо-Казахстанской области (2017-2019); председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с июня 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалью «Қазақстан Парламентіне 10 жыл». Обладатель государственной стипендии имени Ш. Уалиханова; государственной стипендии Президента Республики Казахстан для обучения за рубежом «Болашак».

назад (1985) родился- вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби; Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова; Университет «Туран-Астана».

Трудовая деятельность: кредитный администратор отдела кредитного администрирования ДБАО «Сбербанка» филиала г. Алматы; ведущий специалист сектора кредитного администрирования ДБАО «Сбербанка» филиала г. Алматы; эксперт управления развития финансового сектора и координации внешней помощи департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан; главный эксперт управления инвестиционной политики департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан; начальник управления инвестиционной политики департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан; руководитель управления политического развития финансового сектора департамента управления государственными обязательствами и политического развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан; руководитель управления материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан и др.; заместитель начальника управления стратегии и бюджета акимата г. Алматы; начальник управления стратегии и бюджета акимата г. Алматы (2017-2019); заместитель акима г. Алматы (2019-2022).

На занимаемой должности - с марта 2022 года.