АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 13 февраля два микрорайона Атырау отключат от электричества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«13 февраля 2021 года в связи с проведением плановых работ на электрооборудовании и ЛЭП будут произведены плановые отключения электроэнергии», - уведомила пресс-служба АО «Атырау Жарык».

Отключения коснутся жителей двух микрорайонов:

В микрорайоне Самал-2, пр. 4 (между ул. 28 и ул. 15) – 09:00-12:00 часов.

В микрорайоне Самал-1, ул. 9 (между ул. 19 и ул. 20) – 12:00-15:00 часов.

В микрорайоне Самал-1, ул. 10 (между ул. 20 и ул. 21) – 15:00-18:00 часов.

Напомним, 10 января 2021 года в 19:25 по столичному времени, в условиях аномальных погодных явлений произошло отключение высоковольтной линии электропередачи напряжением 220 кВ «Индер-Атырау», с отделением Атырауской и Мангыстауской областей на изолированную работу.

Напомним, 10 января 2021 года в 19:25 по столичному времени, в условиях аномальных погодных явлений, произошло отключение высоковольтной линии электропередачи напряжением 220 кВ «Индер-Атырау», с отделением Атырауской и Мангыстауской областей на изолированную работу.

После аварии отключения электроэнергии в разных микрорайонах города стали частым явлением.