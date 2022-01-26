13 единиц незаконного оружия изъяли павлодарские полицейские

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 13 единиц незаконного оружия изъяли павлодарские полицейские. В регионе продолжается операция «Правопорядок», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С 13 января на территории Павлодарской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В рамках данного мероприятия, полиция призывает население области добровольно сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие», - рассказал исполняющий обязанности начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Эту операцию стражи порядка, по данным департамента полиции региона, проходят для улучшения общественной безопасности, предупреждения преступлений и правонарушений, в том числе с применением огнестрельного оружия и взрывчатки. По словам Ж. Каирова, в дни операции полицейские из незаконного оборота изъяли 13 единиц незарегистрированного оружия. По каждой из них назначили экспертиза, проводится проверка.

«Ответственность за незаконное хранение огнестрельного оружия предусмотрена в соответствии со статьёй 482 КРКоАП («Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия» - Казинформ), которая предусматривает штраф в размере до 50 месячных расчётных показателей с конфискацией оружия и в соответствии со статьёй 287 УК Республики Казахстан («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» - Казинформ), которая предусматривает штраф до 200 МРП или лишение свободы до 10 лет», - разъяснил Жаскайрат Каиров.

По словам сотрудников правоохранительных органов, те, кто добровольно сдал огнестрельное оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в действиях сдавшего оружие человека нет состава другого преступления.

Напомним, что с 13 по 21 января в ходе ОПМ «Правопорядок» в Павлодарской области полиция изъяла у людей из незаконного оборота 9 единиц оружия, 41 патрон, резиновую палку ПР-73 и нож.