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13 дней осталось для погашения долгов по налогам без штрафов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Физическим лицам, которыми с начала этого года была уплачена сумма основного долга в размере 13,517 млрд. тенге, списана пеня на сумму 2,482 млрд. тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета Государственных доходов Министерства финансов РК.
В разрезе регионов наибольшее количество физических лиц, по которым списана пеня приходится на Алматы – 99 021 физлиц, Туркестанскую область – 71 163, Шымкент – 47 867 и Нур-султан 46 194.
Наименьшее количество физических лиц приходится на Атыраускую область – 16 413 физлиц, Кызылординкую – 15 823 и ВКО – 13 439.
Наибольшая сумма пени списана по Алматы – 1041,2 млн.тенге, Павлодарской области – 179,9 млн. тенге. В Нур-Султане сумма составляет 168,7 млн тенге и в Алматинской области – 151,7 млн. тенге. Наименьшая сумма пени списана по Актюбинской области – 45,4 млн. тенге, в Жамбылской области – 38,7 млн. тенге, а в Костанайской – 39,3 млн. тенге.
Работа по агитации и пропаганде органами госдоходов продолжается, так же как и семинары по акции «налоговая амнистия».
По состоянию на 01.01.2019 года количество физических лиц, имеющих задолженность и имеющих возможность воспользоваться акцией по списанию пени при условии погашения основной суммы задолженности, составляло около 1,4 млн. человек с суммой недоимки по основному долгу на 13,9 млрд. тенге и суммой пени на 6,3 млрд. тенге. Итого 20,2 млрд.тенге.
В Комитете госдоходов напоминают, что необходимо оплатить задолженность по налогам до конца этого года. Налогоплательщики могут узнать наличие/отсутствие задолженности по налогам, пройдя по следующей ссылке.
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