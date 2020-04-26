13 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: в 8 км от Рейхстага

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 26 апреля 1945 года, шел 1405-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.
Берлинская наступательная операция. Войска 2-го Белорусского фронта овладели городами Пелитц, Штеттин, Шведт, Ангермюнде и прорвали вторую полосу вражеской обороны по реке Рандов. В прорыв были введены 1-й и 3-й гвардейские танковые, 8-й механизированный и 3-й гвардейский кавалерийский корпуса. Из района севернее Штеттина в общем направлении на Штральзунд перешла в наступление 2-я ударная армия И.И. Федюнинского.
61-я армия 1-го Белорусского фронта после ликвидации плацдарма у Эберсвальде переправилась через канал Гогенцоллерн и перешла в наступление по северному берегу канала в тыл армейской группировке Штайнера. 2-я гвардейская танковая армия переправилась через Шпрее, вышла к станции Вестенд и двинулась в направлении парка Тиргартен. Одновременно армия глубоко вклинилась в один из центральных районов Берлина — Шарлоттенбург. 3-я ударная армия очистила от противника кварталы юго-восточнее Симменсштадта, форсировала Фербингдус-канал и подошла к Моабиту. 5-я ударная армия продвинулась на 1250 метров и очистила от противника свыше 40 кварталов. До Рейхстага ей оставалось 2250 метров по прямой. 1-я гвардейская танковая армия развивала наступление в северо-западном направлении, ведя упорные уличные бои в районе Нейкельна, выбила противника из 80 кварталов Берлина и вышла к железнодорожному узлу южнее Ангальтского и Потсдамского вокзалов (южнее канала). 8-я гвардейская армия вышла к Ландвер-каналу южнее Ангальтского вокзала, к юго-востоку от Рейхсканцелярии.
3-я армия, 69-я армия и 33-я армия наступали на франкфуртско-губенскую группировку с севера, северо-востока и востока.
3-я гвардейская танковая армия 1-го Украинского фронта продолжала наступать в Берлине на север и северо-запад, имея в своем оперативном подчинении три дивизии 28-й армии. 4-я гвардейская танковая армия вела бои за Потсдам и у острова Ванзее. Переправиться через канал и захватить остров не удалось. Одновременно 9-й механизированный корпус армии прорвался в район Фриденау и вышел на Хаупт-штрассе. До Рейхстага частям механизированного корпуса оставалось 8 км.
3-я гвардейская армия и 28-я армия отражали попытки прорыва франкфуртско-губенской группировки на юго-запад.
В течение 27 апреля юго-западнее города Пиллау войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление на косе Фриш-Нерунг, продвинулись вперед до 10 километров.
Войска 1-го Украинского фронта и союзные англо-американские войска ударом с востока и запада рассекли фронт немецких войск и 25 апреля в 13 часов 30 минут соединились в центре Германии в районе города Торгау. Тем самым немецкие войска, находящиеся в северной Германии, отрезаны от немецких войск в южных районах Германии. 27 апреля войска фронта с боем овладели городом Виттенберг — важным опорным пунктом обороны немцев на реке Эльба и продолжали вести уличные бои в юго-западной части Берлина, где заняли городские районы Штеглиц и Шмаргендорф.
На территории Чехословакии войска 2-го Украинского фронта овладели городами Угерски Брод и Угерски Острог.
26 апреля 1945 года до нашей Победы оставалось 13 дней…
14 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ : завершение Восточно-Прусской операции
15 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Засядко
16 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на Дрезденском направлении
17 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои близ Берлина и Вены
18 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на окраинах Берлина
19 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: обстрел Берлина и подвиг казахстанца Казаченко
20 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя шестерых казахстанцев
21 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: эвакуация немецкого гарнизона из Франкфурта-на-Одере
22 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Павла Кольцова
23 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Берлинской наступательной операции
24 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Венгрии и завершение Венской операции
25 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии, Чехословакии и на Земландском полуострове
26 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Земландской наступательной операции
27 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и Австрии
28 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии
29 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение звания Героя семерым казахстанцам
30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова
31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга
32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова
33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова
34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены
35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии
36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене
37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином
38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу
39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции
40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы
41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы
42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни
43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига
44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни
45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции
46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев
47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция
48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин
49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова
50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана
51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга
52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция
53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко
54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции
55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским
56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов
57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция
58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон
59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы
60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции
61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина
62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина
63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина
64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева
65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева
66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина
67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина
68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева
69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев
70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова
71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями
72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка
73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева
74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции
75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань