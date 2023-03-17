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13 членов ОПГ задержали в Казахстане

17 Марта 2023, 17:19
13 членов ОПГ задержали в Казахстане Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года Комитетом национальной безопасности и МВД Казахстана совместно с ФСБ России реализуются мероприятия по оздоровлению криминогенной обстановки в городе Байконыре и Кызылординской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

«В январе специальными и правоохранительными органами двух стран была пресечена деятельность общественно-опасной преступной группы, участниками которой являлись граждане Казахстана и России. В продолжение указанной работы, КНБ взял в разработку очередную ОПГ, отличавшуюся особой жестокостью. Задокументирована причастность ее участников к тяжким общеуголовным преступлениям (похищения людей, вымогательства, кражи, покушения на убийство). 15-16 марта межгосударственной следственно-оперативной группой из числа сотрудников КНБ-ФСБ, а также МВД и прокуратуры, в городах Алматы, Кызылорда и Байконыр проведена единовременная спецоперация по задержанию 13 лидеров и активных участников криминальной деятельности», - сообщили в КНБ.

По информации ведомства, начато досудебное расследование, устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений.


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