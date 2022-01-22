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13 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
22 Января 2022 09:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным на 20 января, за сутки в Казахстане зарегистрировано 11 умерших от коронавирусной инфекции (КВИ+) и два летальных исхода пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
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Опубликованы также данные по регионам.
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