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вчера 14:18
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13 человек стали жертвами циклона в Бангладеш
БАНГЛАДЕШ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 13 человек стали жертвами циклона «Бульбуль», обрушившегося на побережье Бангладеш в воскресенье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Ранее агентство информировало о шести погибших, 30 пострадавших и 36 пропавших без вести в результате разгула стихии.
Власти Бангладеш заявили, что взяли ситуацию под свой контроль. «Потребуется два дня, чтобы достичь нормализации», - сообщил агентству представитель министерства по чрезвычайным ситуациям. По инициативе правительства около 2 млн жителей прибрежных районов были эвакуированы и размещены во временных убежищах. Циклон повредил более 6 тыс. жилых домов.
Циклон «Бульбуль» обрушился на всю прибрежную часть страны и проследовал на запад, в направлении индийских штатов Западная Бенгалия и Одиша. Он несет с собой ливни и ветер, порывы которого достигают 28-33 м/с.
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