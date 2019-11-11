+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: 3 °С
USD 388.29 EUR 428.56
RUB 6.08 CNY 55.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

13 человек стали жертвами циклона в Бангладеш

11 Ноября 2019 05:33
Поделиться:
13 человек стали жертвами циклона в Бангладеш

БАНГЛАДЕШ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 13 человек стали жертвами циклона «Бульбуль», обрушившегося на побережье Бангладеш в воскресенье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Новости по теме

Лесные пожары бушуют в Австралии: есть жертвы
Три взрыва прогремели в центре Бишкека: погиб 1 человек, 13 пострадали Президент Франции заявил о «смерти мозга» у НАТО В каких странах ЕС наиболее часто происходят ограбления, убийства и угоны автомобилей

Ранее агентство информировало о шести погибших, 30 пострадавших и 36 пропавших без вести в результате разгула стихии.

Власти Бангладеш заявили, что взяли ситуацию под свой контроль. «Потребуется два дня, чтобы достичь нормализации», - сообщил агентству представитель министерства по чрезвычайным ситуациям. По инициативе правительства около 2 млн жителей прибрежных районов были эвакуированы и размещены во временных убежищах. Циклон повредил более 6 тыс. жилых домов.

Циклон «Бульбуль» обрушился на всю прибрежную часть страны и проследовал на запад, в направлении индийских штатов Западная Бенгалия и Одиша. Он несет с собой ливни и ветер, порывы которого достигают 28-33 м/с.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив