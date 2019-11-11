13 человек стали жертвами циклона в Бангладеш

БАНГЛАДЕШ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 13 человек стали жертвами циклона «Бульбуль», обрушившегося на побережье Бангладеш в воскресенье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Ранее агентство информировало о шести погибших, 30 пострадавших и 36 пропавших без вести в результате разгула стихии.

Власти Бангладеш заявили, что взяли ситуацию под свой контроль. «Потребуется два дня, чтобы достичь нормализации», - сообщил агентству представитель министерства по чрезвычайным ситуациям. По инициативе правительства около 2 млн жителей прибрежных районов были эвакуированы и размещены во временных убежищах. Циклон повредил более 6 тыс. жилых домов.

Циклон «Бульбуль» обрушился на всю прибрежную часть страны и проследовал на запад, в направлении индийских штатов Западная Бенгалия и Одиша. Он несет с собой ливни и ветер, порывы которого достигают 28-33 м/с.