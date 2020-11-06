13 человек спасли во время пожара в многоэтажке Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске произошел пожар в многоэтажном доме, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС ВКО сообщили, что сегодня огнеборцы провели спасательную операцию в многоэтажке. Как оказалось, в одном из подъездов загорелись личные вещи, мопед в тамбуре, расположенном на первом этаже. Сильное задымление распространилось по подъезду.

«Прибывшие пожарные сразу же принялись спасать жителей. 35 человек было эвакуировано, из них 15 детей и по лестничным маршам спасено 13 жителей, из них 7 детей, 2 инвалидов, которых сразу же поместили в специальную теплую «Вахтовку». Пока огнеборцы ликвидировали возгорание, спасенные ожидали в комфортных условиях«, - пояснили в ДЧС ВКО.

По причине пожара отрабатывается версия - неосторожное обращение с огнем. Возгорание составило 3 кв.метра.

ДЧС ВКО напоминает, что необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать халатного отношения к открытому огню. Проверять, безопасность дома или квартиры.



Фото пресс-службы ДЧС ВКО