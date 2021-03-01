УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 13 человек спасли из снежных заносов в ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

В районе дорожного участка Бакей у микроавтобуса, где находилось 11 пассажиров, в дороге пробило два колеса. На помощь оперативно прибыли местные спасатели и эвакуировали 8 граждан в ближайшее село Акжар, трое остались ремонтировать транспортное средство.

В Уланском районе, в на автодороге местного значения «Бозанбай-Екатериновка», в снежном заносе оказался автомобиль «Митсубиси», где находилось два человека. В медицинской помощи они не нуждались. На помощь оперативно прибыли спасатели, которые с помощью спецтехники отбуксировали транспортное средство на очищенный участок дороги и в целях безопасности сопроводили путников до ближайшего села.

ДЧС ВКО напоминает, отправляясь в дальнюю дорогу, соблюдайте рекомендации спасателей:

«В зимний период оборудуйте свой автомобиль тросом, фонариком, аптечкой, тёплыми вещами, заранее проверьте техническое состояние авто, при чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112».