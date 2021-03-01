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    23:00, 28 Февраль 2021 | GMT +6

    13 человек спасли из снежных заносов в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 13 человек спасли из снежных заносов в ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

    В районе дорожного участка Бакей у микроавтобуса, где находилось 11 пассажиров, в дороге пробило два колеса. На помощь оперативно прибыли местные спасатели и эвакуировали 8 граждан в ближайшее село Акжар, трое остались ремонтировать транспортное средство.

    В Уланском районе, в на автодороге местного значения «Бозанбай-Екатериновка», в снежном заносе оказался автомобиль «Митсубиси», где находилось два человека. В медицинской помощи они не нуждались. На помощь оперативно прибыли спасатели, которые с помощью спецтехники отбуксировали транспортное средство на очищенный участок дороги и в целях безопасности сопроводили путников до ближайшего села.
    ДЧС ВКО напоминает, отправляясь в дальнюю дорогу, соблюдайте рекомендации спасателей:
    «В зимний период оборудуйте свой автомобиль тросом, фонариком, аптечкой, тёплыми вещами, заранее проверьте техническое состояние авто, при чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112».


    Теги:
    Погода МЧС Восточно-Казахстанская область Транспорт Происшествия
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