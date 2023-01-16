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13 человек спасли из снежных заносов в Абайской области

16 Января 2023, 13:14
13 человек спасли из снежных заносов в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 13 человек спасли из снежных заносов сотрудники ДЧС в Абайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранним утром 15 января на пульт «112» поступило сообщение. На трассе Усть-Каменогорск-Алматы в районе села Сулусары в снежном заносе остались несколько машин и требуется эвакуация людей в количестве 6 человек, 4 из них дети.

Незамедлительно на место происшествия было направлено 3 человека личного состава пожарной части №14 на технике высокой проходимости.

В пути следования из застрявших в снежном заносе легковых автомобилей были спасены 7 человек, из них 2 детей. Все спасенные в медицинской помощи не нуждались. По прибытию в село Калбатау люди были размещены в гостинице «Арнау».


Фото: ortcom.kz

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