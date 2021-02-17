13 человек спасены  при пожаре в многоэтажном доме в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске при пожаре спасены 13 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС ВКО сообщили, что пожар произошел в 11:34 в одной из квартир девятиэтажного жилого дома по улице Серикбаева. На место происшествия в течение 5 минут прибыли огнеборцы, которые в первую очередь спасли из опасной задымленной зоны четырех человек с помощью автолестницы, 9​ жителей, трое из которых дети -​ по лестничному маршу с применением масок от аппаратов на сжатом воздухе, а также был эвакуирован 31 человек.

«Эвакуируемые и спасенные жители на момент работы спасателей были размещены в теплом автомобиле «Вахта». Пожарными ликвидирован огонь на общей площади 20 кв. метров. В комнате горели личные вещи, мебель. В ликвидации пожара участвовало 6​ единиц техники и 20 личного состава», - пояснили в ДЧС ВКО.

Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем. С места пожара с признаками отравления продуктами горения средней степени, в больницу доставлен ребенок, 2009 года рождения.