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    15:05, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    13 человек спасены  при пожаре в многоэтажном доме в Усть-Каменогорске

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске при пожаре спасены 13 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    В ДЧС ВКО сообщили, что пожар произошел в 11:34 в одной из квартир девятиэтажного жилого дома по улице Серикбаева. На место происшествия в течение 5 минут прибыли огнеборцы, которые в первую очередь спасли из опасной задымленной зоны четырех человек с помощью автолестницы, 9​ жителей, трое из которых дети -​ по лестничному маршу с применением масок от аппаратов на сжатом воздухе, а также был эвакуирован 31 человек.

    «Эвакуируемые и спасенные жители на момент работы спасателей были размещены в теплом автомобиле «Вахта». Пожарными ликвидирован огонь на общей площади 20 кв. метров. В комнате горели личные вещи, мебель. В ликвидации пожара участвовало 6​ единиц техники и 20 личного состава», - пояснили в ДЧС ВКО.

    Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем. С места пожара с признаками отравления продуктами горения средней степени, в больницу доставлен ребенок, 2009 года рождения.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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