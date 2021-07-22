13 человек скончались от пневмонии с признаками коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 34 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксированы в Казахстане, 13 летальных исходов и 70 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 58917, летальных случаев - 3575, выздоровевших - 53675