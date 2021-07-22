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13 человек скончались от пневмонии с признаками коронавируса в РК
22 Июля 2021 08:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 34 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксированы в Казахстане, 13 летальных исходов и 70 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz
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Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 58917, летальных случаев - 3575, выздоровевших - 53675
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