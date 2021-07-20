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13 человек скончались от пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане
20 Июля 2021 08:51
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18.07.2021 г. зафиксированы 25 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 летальных исходов и 58 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 58656, летальных случаев - 3554, выздоровевших - 53530.
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