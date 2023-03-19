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    12:21, 19 Март 2023 | GMT +6

    13 человек погибли при землетрясении в Эквадоре

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    Фото: Getty Images
    ГАВАНА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 126 человек получили ранения в субботу в результате землетрясения магнитудой 6,9 на юге Эквадора. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По информации Национальной службы по управлению рисками и чрезвычайными ситуациями Эквадора, число погибших возросло до 13, ранее сообщалось о 12 жертвах. По данным властей, повреждения получили около 50 жилых домов, полностью разрушено 7. Также пострадали здания 17 учебных заведений и 31 медицинский центр.

    Эпицентр стихии находился в 17 км к юго-западу от города Наранхаль, где проживают 32 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 85 км. Толчки ощущались в 13 из 24 провинций страны.


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