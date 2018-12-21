13 человек погибли при взрыве на угольной шахте в Чехии

ПРАГА. КАЗИНФОРМ - Жертвами взрыва метана на угольной шахте СSM (ЧСМ, аббревиатура от прежнего названия - шахта имени Чехословацкого союза молодежи) близ города Карвина на северо-востоке Чешской Республики стали 11 польских и два чешских гражданина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Взрыв метана в шахте произошел на глубине 880 м в четверг в 17:17 по среднеевропейскому времени.

«Должен констатировать, что в результате взрыва погибли 13 человек - 11 поляков и два чеха, - сообщил журналистам в пятницу представитель дирекции шахты Иво Челеховский. - Причиной взрыва стало возгорание метана. На нескольких участках, где работали шахтеры, произошел обвал породы».

В критическом состоянии в одной из местных больниц находится шахтер, получивший ранения во время взрыва. Состояние двух других его госпитализированных коллег не вызывает опасений у медиков. Ранения, по словам представителя шахты, получили 10 шахтеров, семеро из которых лечатся амбулаторно.

Трагедия на шахте СSM стала крупнейшей за последние годы по числу жертв в Чехии. На место ЧП, расположенное близ чешско-польской границы, направляются премьер-министры Чехии Андрей Бабиш и Польши Матеуш Моравецкий.

Президент Польши Анджей Дуда в Twitter выразил соболезнования в связи с гибелью 11 польских горняков.