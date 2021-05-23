13 человек погибли при падении кабины с канатной дороги в Италии

ТУРИН. ANSA- КАЗИНФОРМ -13 человек погибли в результате аварии на канатной дороге на севере Италии вблизи озера Маджоре, когда с троса сорвалась кабина с пассажирами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

«В результате трагической аварии погибли 13 человек и два тяжело раненых вертолетом были доставлены в Турин», - пишет Alpine Rescue в Twitter. 12 скончались мгновенно, а двое детей в тяжелом состоянии были доставлены на машинах скорой помощи в больницу в Турине .

Кабина перевозила людей из куротного городка Стреза на гору Моттарроне в Пьемонте и рухнула на крутой, поросший лесом склон.

Обрыв троса произошел в 300 метрах до прибытия на гору. Авария произошла на самом высоком участке маршрута, который, начиная с озера Маджоре высотой 1 491 метр . Поездка длилась 20 минут. В кабине было 15 человек.

Согласно заявлению