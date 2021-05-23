Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

13 человек погибли при падении кабины с канатной дороги в Италии

Редактор:  
Гульмира Байзакова
23 Мая 2021, 23:20
13 человек погибли при падении кабины с канатной дороги в Италии

ТУРИН. ANSA- КАЗИНФОРМ -13 человек погибли в результате аварии на канатной дороге на севере Италии вблизи озера Маджоре, когда с троса сорвалась кабина с пассажирами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

«В результате трагической аварии погибли 13 человек и два тяжело раненых вертолетом были доставлены в Турин», - пишет Alpine Rescue в Twitter. 12 скончались мгновенно, а двое детей в тяжелом состоянии были доставлены на машинах скорой помощи в больницу в Турине .

Кабина перевозила людей из куротного городка Стреза на гору Моттарроне в Пьемонте и рухнула на крутой, поросший лесом склон.

Обрыв троса произошел в 300 метрах до прибытия на гору. Авария произошла на самом высоком участке маршрута, который, начиная с озера Маджоре высотой 1 491 метр . Поездка длилась 20 минут. В кабине было 15 человек.

Согласно заявлению командира оперативного подразделения карабинеров Вербании подполковника Джорджо Сантакроче, среди жертв есть и иностранцы . «Есть иностранцы, но операции по идентификации все еще продолжаются», - отметил он.
Происшествия   Италия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Какого уровня достиг госдолг Казахстана
Какого уровня достиг госдолг Казахстана