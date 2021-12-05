13 человек погибли при извержении вулкана в Индонезии
ДЖАКАРТА. ANADOLU – КАЗИНФОРМ – 13 человек погибли в результате извержения вулкана Семеру в индонезийской провинции Восточная Ява, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.
В индонезийской провинции Восточная Ява произошло извержение вулкана Семеру. В результате извержения погибли 13 человек, еще 41 получили ожог.
Вулкан расположен в округе Лумаджанг на высоте 3 676 метров. Жилые поселения окутало клубами дыма и пепла. Представитель округа Торигул Хаг сообщил в эфире телеканала TVOne об эвакуации сотен человек в безопасные районы.
Без вести пропали два жителя деревни, еще несколько человек оказались заблокированы на песчаном карьере.
В Индонезии, расположенной в Тихоокеанском огненном кольце - зоне высокой сейсмической и вулканической активности, - насчитывается около 130 действующих вулканов.
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