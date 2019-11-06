13 человек погибли, 25 получили ранения в ДТП с двумя автобусами в Мьянме

ЯНГОН. Синьхуа - КАЗИНФОРМ – 13 человек погибли и 25 получили ранения в результате ДТП с участием двух автобусов в провинции Мандалай в Мьянме, передает ИА «Синьхуа» со ссылкой на Министерство информации страны. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

Трагедия произошла недалеко возле поселка Табейкьин рано утром во вторник.

Водитель одного из двух скоростных автобусов, направлявшихся в поселок Швегу, штата Качин, не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся возле села Кяукки в 05:00 по местному времени.

При попытке избежать столкновения с перевернувшимся автобусом водитель второго автобуса врезался в дерево.

В результате несчастного случая 13 человек погибли на месте, в том числе двое монахов, и несколько получили ранения в обоих автобусах. Раненые были доставлены в больницы Кяуккьи и Табейккин, говорится в сообщении министерства.