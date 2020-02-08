13 человек госпитализировали в Кыргызстане, пострадавших в Кордайском районе

КОРДАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Десятки пострадавших в беспорядках в Кордайском районе сейчас остаются в больнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

«Всего в больницу обратилось 123 человека, из них 39 с огнестрельными ранениями, 75 человек после оказания помощи отпущены из больницы. 13 человек прибыли в соседний Кыргызстан, где им предоставляется медицинская помощь», - сообщил корреспондент Хабара Владимир Бовкис.

Медицинская помощь была оказана и сотрудникам полиции.