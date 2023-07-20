13 автобусных маршрутов изменят движение в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 13 автобусных маршрутов изменят свое движение с 20 по 24 июля столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.



«Согласно информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Астаны, с 20 по 24 июля текущего года планируется проведение ремонтных работ по пр. Ш.Кудайбердиулы. В связи с этим, будет перекрыто движение для автотранспортных средств, а также будут временно изменены схемы движения маршрутов № 5, 5А, 9, 11, 28, 60, 13, 15, 15А, 41, 48, 51, 64», - сообщили в CTS.

С измененной схемой движения маршрутов можно ознакомиться на картинке.



