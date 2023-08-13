13 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

День строителя в Казахстане

Профессиональный праздник работников строительной отрасли отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. Утвержден постановлением Правительства «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» от 31 октября 2017 года № 689.

После распада СССР профессиональный праздник также ежегодно в этот день отмечают все, кто имеет непосредственное отношение к строительству в Армении, Беларуси, Кыргызстане, России, Украине.

СОБЫТИЯ

В 1920 году было основано первое казахское новостное агентство - Оренбургско-Тургайское отделение РОСТА, которое с 1925 года стало называться КазРОСТА, традиции которого продолжает ныне Международное информационное агентство «Казинформ». Затем оно было передано под юрисдикцию Совета министров Казахской ССР, и под названием КазТАГ государственное телеграфное агентство просуществовало с 1937 до 1997 года. Указом Президента Республики Казахстан от 10 сентября 1997 года агентство было реорганизовано в КазААГ. 8 ноября 2002 года в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан за № 1186 на базе КазААГ была образована Национальная компания «Казахское информационное агентство» - АО «НК «Казинформ». В 2008 году АО «Национальная компания «Казахское информационное агентство» вошло в состав АО «Национальный информационный холдинг «Арна Медиа». 1 августа 2011 года № 887 акционерное общество «НК «Казахское информационное агентство» было реорганизовано путём присоединения его к акционерному обществу «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан». В 2013 году на основании решения правления АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» 16 октября было зарегистрировано ТОО «Международное информационное агентство «Казинформ». В 2019 году постановлением правительства РК № 631 «О некоторых вопросах государственной собственности» ТОО «Международное агентство «Казинформ» было реорганизовано в АО «Международное агентство «Казинформ» с присоединением к нему АО «Казконтента». В 2022 году АО «Международное информационное агентство «Казинформ» было реорганизовано путем присоединения к НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

Первое ведущее государственное информационное агентство страны распространяет достоверную и своевременную информацию о политике, экономике, образовании, здравоохранении, спорте, культуре и других важных сферах жизни общества. Новости для широкой публики доступны на казахском, русском, английском, китайском и узбекском языках. Редакция использует латинскую и арабскую графику для передачи новостей на казахском языке соотечественникам, проживающим за рубежом. Таким образом, агентство охватывает разный контингент, аудиторию, стараясь освещать все значимые события, происходящие в мире и за рубежом.

АО «МИА «Казинформ» представлено в 14 областях республики, присутствует в США, России, Китае, Турции, Европе, Азербайджане, Узбекистане, Кыргызстане и Иордании. Во всех регионах страны работают собственные корреспонденты информационного агентства, которые оперативно вещают о событиях и жизни местного населения.

В 2003 году в Бекетайских песках, в 130 километрах от центра Жанакалинского района Западно-Казахстанской области, установлен памятник в честь сражения повстанцев Исатая-Махамбета с царскими войсками. Именно здесь 15 ноября 1837 года произошло историческое Тастюбинское сражение, в котором борцы за свободу от колониального ига противостояли царским войскам. Повстанцев возглавляли Исатай Тайманов и Махамбет Утемисов. Вес нового сооружения высотой около 5 метров составляет примерно 3 тонны. На стене памятника высечены слова, повествующие о героическом сражении сарбазов Исатая и Махамбета с иноземными захватчиками.

В 2007 году в результате археологических и краеведческих работ, проведенных под руководством акима села Базартобе Акжайыкского района Западно-Казахстанской области Аманжола Салимова, в соседнем населенном пункте Атамекен была обнаружена дверь темницы, в которую в свое время был заключен Махамбет Утемисов - выдающийся казахский поэт и участник антифеодального и антиколониального восстания под предводительством Исатая Тайманова.

В 2007 году в Китайской Народной Республике состоялась презентация книги казахского писателя и драматурга уроженца Атырауской области Рахимжана Отарбаева «Последняя бомба войны» на китайском языке. Переведена книга по инициативе общества казахов, проживающих в КНР.

В 2010 году в Алматы впервые в Казахстане в эксплуатацию сдан специализированный жилой дом, предназначенный для проживания семей с инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках. Из местного бюджета на строительство этого 25-квартирного дома было выделено 227 млн тенге.

В 2010 году в Алматинской области состоялось открытие памятника жертвам кызылагашской трагедии. Основание монумента облицовано гранитом, сама композиция изготовлена из гранита и бетона. В центре установлено гранитное дерево, за которое держится мать, спасающая своего ребенка. Бетонные волны передают мощь разгулявшейся стихии. Высота монумента - 7 м, ширина - 14 м. Автор монумента - член Союза архитекторов Казахстана Каби Баулыков.

В 2012 году казахстанский боксер Серик Сапиев стал обладателем Кубка Вэла Баркера, который вручается самому техничному боксеру Олимпиады. Боксер во всех поединках ХХХ летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне продемонстрировал высочайшую технику.

В 2014 году впервые в истории Берлинского симфонического оркестра его солистом выступил представитель Республики Казахстан. В рамках проходящего в Берлине музыкального фестиваля классической музыки «Audi Klassik Open Air» состоялся сольный концерт всемирно известной казахстанской скрипачки, лауреата международных премий, народной артистки Казахстана Айман Мусаходжаевой в сопровождении Берлинского симфонического оркестра под управлением дирижера Лиора Шамбадала.

В 2016 году в австрийском городе Филлах, на самом большом Европейском фестивале «Villacher Kirchtag», артистами Южно-Казахстанской филармонии им. Ш. Калдаякова, фольклорным ансамблем «Тумар» и танцевальным ансамблем «Казына» впервые была представлена Республика Казахстан. Участие в фестивале, который завершился парадом-шествием более 3 тыс. участников в национальных костюмах, позволило европейской общественности познакомиться с национальными культурными ценностями Казахстана.

В 2017 году в Канаде казахстанская пауэрлифтерша Гузаль Ергешева завоевала «золото» на чемпионате мира для людей с низким ростом. На World Dwarf Games - 2017, проходившем в городе Гуэлф, казахстанская «Дюймовочка» выиграла в категории «Жим штанги лежа».

В 2018 году популярный англоязычный портал StreetArtNews, специализирующийся на публикации лучших граффити со всего мира, признал одним из лучших в мире граффити художника из столицы Дмитрия Левочкина «Султандар».

Художник создаёт авторские проекты в 3D с использованием оптической графики как фона, при этом сам центральный объект имитирует объёмную золотую или хромированную скульптуру. В данном случае сюжетная линия была выбрана из образа чингизида из рода торе.

В 2021 году на Электронной бирже труда был создан Банк навыков, который в дальнейшем позволит повысить сопоставимость профессиональных навыков и квалификаций, улучшит информирование населения о необходимых рынку профессиональных навыках и о видах работ для лучшего выбора карьеры.

В 2021 году Постановлением Правительства Республики Казахстан 1 октября был объявлен официальным Днем работников радио.

Предполагается, что профессиональный день работников радио послужит дополнительным стимулом для дальнейшего развития отечественного радио.

В 2022 году в Таразе открыли памятник выдающемуся государственному, политическому деятелю Казахстана Динмухамеду Кунаеву. Памятник установлен на месте прежнего бюста, на одной из центральных улиц, носящей имя Динмухамеда Кунаева, перед зданием Жамбылского областного отделения Международного фонда Кунаева.