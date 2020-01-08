13 августа 2020 года «Казинформ» перешагнет 100-летний рубеж собственной деятельности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новый 2020 год для Международного информационного агентства «Казинформ» является юбилейным. В этом году, 13 августа, старейшее информационное агентство Казахстана перешагнет 100-летний рубеж собственной деятельности.

История агентства началась 13 августа 1920 года, когда было создано Оренбургско-Тургайское отделение Российского телеграфного агентства (РОСТА) при Всесоюзном Центральном исполнительном комитете. В дальнейшем название агентства неоднократно менялось – оно называлось КирРОСТА, КазРОСТА, КазТАСС, а с 1937 года работало под названием КазТАГ в составе ТАСС – Телеграфного агентства Советского Союза. После обретения независимости КазТАГ стало подчиняться только Правительству Казахстана и в июле 1991 года было преобразовано из Информационного агентства при Совете Министров в Казахское государственное информационное агентство с прежним названием. Позднее, в ноябре 1997 года на базе КазТАГ было создано Казахское информационное агентство «КазААГ». В 2002 году на базе агентства было образовано акционерное общество «Национальная компания «Казахское информационное агентство». Позднее «Казинформ» претерпел еще ряд преобразований, и в конце 2019 года было создано акционерное общество «Международное информационное агентство «Казинформ».

Сегодня «Казинформ» остается основным поставщиком полной, точной и достоверной информации о работе государственных органов, изменениях в законодательстве, о назначениях и перестановках в высших эшелонах власти, обеспечивая последовательную информационную поддержку проводимым в Казахстане реформам. Кроме того, «Казинформ», благодаря сети корреспондентских пунктов за рубежом, оперативно информирует читателей о наиболее важных событиях в международной жизни, а за счет сотрудничества с информагентствами других стран продвигает положительный имидж Казахстана в зарубежных СМИ.

МИА «Казинформ» активно участвует в исторической миссии Казахстана по духовному объединению казахов во всем мире. Международное информационное агентство одним из первых более 15 лет назад запустило новостную ленту на латинице, а затем и в арабской транскрипции.

МИА является лидером в рейтинге среди 527 новостных веб-сайтов, действующих на территории СНГ. Казинформ является членом пяти международных ассоциаций информационных агентств: ОANA - стран Азии и Тихого океана; АНИА - стран СНГ; ТКА - тюркоязычных стран, ЭКОНА - стран-участниц Организации экономического сотрудничества; АКСНА - прикаспийских государств, а также имеет прямые информационные связи с 43 зарубежными информационными агентствами, такими как ТАСС, Синьхуа, ИРНА, Kyodo и другие. Информацию агентства используют в своей работе более 100 республиканских и зарубежных средств массовой информации.



