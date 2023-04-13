13 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1961) родился- государственный деятель, ученый.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном, почвовед-агроном (1983).

Трудовая деятельность: помощник комбайнера Талгарского межрайспецхозобъединения, с. Чингельды Талгарского района Алматинской области (1977); воспитатель интерната Чингельдинской средней школы Алматинской области (1977-1978); аспирант, младший, старший научный сотрудник, заместитель директора по науке КазНИИ земледелия имени Вильямса (1983-1997); директор КазНИИ зернового хозяйства имени А.И. Бараева (1997-2002); вице-министр сельского хозяйства РК (2002-2005); директор департамента науки МСХ РК (2006); вице-министр сельского хозяйства РК (2007-2008); министр сельского хозяйства РК (2008-2011); председатель правления Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина (2011-2020); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий (2020-2022).

Награжден орденами «Құрмет» (2012), «Парасат» (2018); медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (12015), «Қазақстан халқы ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Астана 20 жыл» (2018), «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020); нагрудным знаком «Белсенді қызметі үшін» (2019). Удостоен почетного звания «Қазақстанның еңбегі сіңірген қайраткері» (2006). Лауреат премии имени А.И. Бараева.

назад (1963) родилась- продюсер службы сопровождения проектов Международного информационного агентства «Казинформ» НАО «Телерадиокомплекс Президента РК».

Родилась в Северо-Казахстанской области. Окончила Сумский государственный педагогический институт имени А.С. Макаренко, филолог; Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, социолог; Центральный Богемский университет Праги, доктор делового администрирования.

Трудовая деятельность: секретарь Сергеевского райкома комсомола Северо-Казахстанской области (1989-1991); начальник отдела кадров Республиканского государственного казенного предприятия «Казахстанское информационное агентство» КазААГ (1993-1997); заведующий корреспондентской сетью КазААГ, главный редактор (1997-2009); заместитель председателя правления АО «НК «Казинформ» (2009-2012); заместитель директора по творчеству ИА «Казинформ»; заместитель генерального директора по творчеству ТОО «МИА «Казинформ» (2014-2016); советник генерального директора по вопросам государственной информационной политики ТОО «Международное информационное агентство «Казинформ» (2016-2019); советник председателя правления АО «Международное информационное агентство «Казинформ» (2019-2022).

Награждена Орденом «Құрмет», Благодарностью Президента РК, медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Ерен еңбегі үшін»; благодарственными письмами Главы государства, Премьер-Министра РК, спикеров палат Парламента РК, а также министерств и ведомств.

назад (1975) родился- главный военный прокурор Республики Казахстан.

Родился в Талдыкорганской области. Окончил Казахский государственный юридический университет, правоведение (1997).

Трудовая деятельность: стажер прокуратуры Аксайского района г. Алматы (1996-1997); помощник, старший помощник прокурора Ауэзовского района г. Алматы (1997-1999); прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по уголовным делам прокуратуры г. Алматы (1999-2001); и.о. начальника отдела кадровой работы организационно-кадрового управления главной военной прокуратуры (2001-2001); начальник управления по надзору за законностью судебных постановлений, исполнения наказаний и исполнительного производства главной военной прокуратуры (2001-2008); начальник управления по надзору за законностью следствия и дознания главной военной прокуратуры (2008-2009); военный прокурор Талдыкорганского гарнизона (2009-2014); директор департамента досудебного расследования Комитета государственных доходов МФ РК (2014-2017); директор департамента Министерства национальной экономики РК (2018); инспектор, заведующий сектором государственно-правового отдела Администрации Президента РК (2018-2019); руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по г. Алматы (2019-2021); первый заместитель главного военного прокурора (2021-2022).

На занимаемой должности - с июля 2022 года.

назад (1976) родился- вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Родился в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова.

Трудовая деятельность: инженер лаборатории компьютерной математической физики Института прикладной математики Министерства образования и науки РК (1995); главный специалист отдела анализа и информации филиала Агентства по реорганизации и ликвидации предприятий, инженером-программистом, начальником отдела в ТОО «ВНПП «Кушпен-Телеком» (1999-2003); заведующий сектора отдела по защите государственных секретов и информатизации администрации Президента РК; заместитель председателя правления АО «Национальные информационные технологии» (2006-2008); директор РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций», председатель правления АО «Национальные информационные технологии», заместитель председателя правления АО «НУХ «Зерде» (2008-2012); советник ТОО «Al.As.Ay», директор департамента информационных технологий АО «КазТрансОйл», исполнительный директор по информационным технологиям АО «Транстелеком» (с 2012 года); советник по развитию бизнеса ТОО «Пинетворкс», вице-президент Ассоциации развития блокчейн и криптотехнологий в РК (2017-2019); вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (04.2019-08.2019).

На занимаемой должности - с 2019 года.