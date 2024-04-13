13 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

63 года назад (1961) родился КУРИШБАЕВ Ахылбек Кажигулович - президент Национальной академии наук Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы.

Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном, почвовед-агроном (1983).

Трудовая деятельность: помощник комбайнера Талгарского межрайспецхозобъединения, с. Чингельды Талгарского района Алматинской области (1977); воспитатель интерната Чингельдинской средней школы Алматинской области (1977-1978); аспирант, младший, старший научный сотрудник, заместитель директора по науке КазНИИ земледелия имени Вильямса (1983-1997); директор КазНИИ зернового хозяйства имени А.И. Бараева (1997-2002); вице-министр сельского хозяйства РК (2002-2005); директор департамента науки МСХ РК (2006); вице-министр сельского хозяйства РК (2007-2008); министр сельского хозяйства РК (2008-2011); председатель правления Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина (2011-2020); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий (2020-2022); вице-президент НАО «Национальная академия наук Республики Казахстан» при Президенте РК (2023-2024).

На занимаемой должности - с января 2024 года.

49 лет назад (1975) родился СЕКЕНОВ Дастан Абдикадырович - главный военный прокурор Республики Казахстан.

Родился в Талдыкорганской области.

Окончил Казахский государственный юридический университет, правоведение (1997).

Трудовая деятельность: стажер прокуратуры Аксайского района г. Алматы (1996-1997); помощник, старший помощник прокурора Ауэзовского района г. Алматы (1997-1999); прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по уголовным делам прокуратуры г. Алматы (1999-2001); и.о. начальника отдела кадровой работы организационно-кадрового управления главной военной прокуратуры (2001-2001); начальник управления по надзору за законностью судебных постановлений, исполнения наказаний и исполнительного производства главной военной прокуратуры (2001-2008); начальник управления по надзору за законностью следствия и дознания главной военной прокуратуры (2008-2009); военный прокурор Талдыкорганского гарнизона (2009-2014); директор департамента досудебного расследования Комитета государственных доходов МФ РК (2014-2017); директор департамента Министерства национальной экономики РК (2018); инспектор, заведующий сектором государственно-правового отдела Администрации Президента РК (2018-2019); руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по г. Алматы (2019-2021); первый заместитель главного военного прокурора (2021-2022).

На занимаемой должности - с июля 2022 года.

48 лет назад (1976) родился ОРАЗБЕК Асхат Елубайулы - вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Родился в Караганде.

Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова.

Трудовая деятельность: инженер лаборатории компьютерной математической физики Института прикладной математики Министерства образования и науки РК (1995); главный специалист отдела анализа и информации филиала Агентства по реорганизации и ликвидации предприятий, инженером-программистом, начальником отдела в ТОО «ВНПП «Кушпен-Телеком» (1999-2003); заведующий сектора отдела по защите государственных секретов и информатизации администрации Президента РК; заместитель председателя правления АО «Национальные информационные технологии» (2006-2008); директор РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций», председатель правления АО «Национальные информационные технологии», заместитель председателя правления АО «НУХ «Зерде» (2008-2012); советник ТОО «Al.As.Ay», директор департамента информационных технологий АО «КазТрансОйл», исполнительный директор по информационным технологиям АО «Транстелеком» (с 2012 года); советник по развитию бизнеса ТОО «Пинетворкс», вице-президент Ассоциации развития блокчейн и криптотехнологий в РК (2017-2019); вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2019).

На занимаемой должности - с 2019 года.