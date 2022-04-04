13 акимов изберут в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области на 13 мест акимов зарегистрировано 40 кандидатов. Сейчас они ведут агитацию. Выборы состоятся 10 апреля в восьми сельских районах, а также в поселке Кенгир города Жезказгана и городе районного значения Абае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О ходе предвыборной кампании рассказали в акимате области на аппаратном совещании.

«С 2021 года были внедрены прямые выборы акимов городов районного значения, сельских округов, сел и поселков. В Карагандинской области в прошлом году население избрало 89 сельских акимов. Мы сегодня видим их активную и конструктивную работу. Они внесли новую струю в развитие регионов. Сейчас электоральная кампания идёт в 13 округах. Пройдут выборы акимов сельских округов, сел и поселков, а также города районного значения Абая», – сказал аким области Женис Касымбек.

По информации заместителя председателя Карагандинской областной избирательной комиссии Мадины Апиевой, на должность акима выдвинулись 45 кандидатов, из них зарегистрированы 40.

«В выборах участвуют 10 территориальных, 43 участковых избирательных комиссий. Будут задействованы 325 членов избирательных комиссий. Ведётся работа по уточнению списков избирателей», – сообщила Мадина Апиева.

Женис Касымбек поручил акимам районов и города Жезказгана обеспечить необходимые материально-технические и санитарные условия в пунктах голосования. Полиция должна обеспечить охрану избирательных участков и соблюдение общественного порядка.

Десятого апреля состоятся выборы акимов:

- поселка Кенгир г. Жезказгана;

- города Абая;

- Есенгильдинского и Курминского сельских округов Абайского района;

- Шабанбайбийского сельского округа Актогайского района;

- села Акторе, Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района;

- Талдыбулакского сельского округа Жанааркинского района;

- Темиршинского сельского округа Каркаралинского района;

- села Куланотпес Нуринского района;

- Карагайлинского и Пионерского сельских округов Осакаровского района;

- поселка Карсакпай Улытауского района.