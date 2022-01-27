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13 652 человека заболели коронавирусом в Казахстане

27 Января 2022 08:01
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13 652 человека заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 13 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.

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В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане – 2 852,

в городе Алматы – 2 491,

в городе Шымкенте – 168,

в Акмолинской области –907,

в Актюбинской области – 513,

в Алматинской области – 454,

в Атырауской области – 414,

в ВКО – 549,

в Жамбылской области – 242,

в ЗКО – 451,

в Карагандинской области – 2 209,

в Костанайской области – 490,

в Кызылординской области – 134,

в Мангистауской области – 128,

в Павлодарской области – 1 153,

в СКО – 407,

в Туркестанской области – 90.

Всего в стране подтвержден 1 192 211 случаев.


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#Здравоохранение  
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