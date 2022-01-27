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13 652 человека заболели коронавирусом в Казахстане
27 Января 2022 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 13 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.
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В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане – 2 852,
в городе Алматы – 2 491,
в городе Шымкенте – 168,
в Акмолинской области –907,
в Актюбинской области – 513,
в Алматинской области – 454,
в Атырауской области – 414,
в ВКО – 549,
в Жамбылской области – 242,
в ЗКО – 451,
в Карагандинской области – 2 209,
в Костанайской области – 490,
в Кызылординской области – 134,
в Мангистауской области – 128,
в Павлодарской области – 1 153,
в СКО – 407,
в Туркестанской области – 90.
Всего в стране подтвержден 1 192 211 случаев.
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