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13 523 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

16 Января 2022 08:01
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13 523 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 13 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.⠀

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Всего в стране подтверждено 1 049 908 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 5 826,

в городе Алматы – 1 798,

в городе Шымкент – 435,

в Акмолинской области –347,

в Актюбинской области – 229,

в Алматинской области – 418,

в Атырауской области – 598,

в ВКО – 217,

в Жамбылской области – 234,

в ЗКО – 345,

в Карагандинской области – 1 793,

в Костанайской области – 179,

в Кызылординской области – 343,

в Мангистауской области – 232,

в Павлодарской области – 320,

в СКО – 78,

в Туркестанской области – 131.

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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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