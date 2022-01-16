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13 523 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
16 Января 2022 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 13 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.⠀
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Всего в стране подтверждено 1 049 908 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 5 826,
в городе Алматы – 1 798,
в городе Шымкент – 435,
в Акмолинской области –347,
в Актюбинской области – 229,
в Алматинской области – 418,
в Атырауской области – 598,
в ВКО – 217,
в Жамбылской области – 234,
в ЗКО – 345,
в Карагандинской области – 1 793,
в Костанайской области – 179,
в Кызылординской области – 343,
в Мангистауской области – 232,
в Павлодарской области – 320,
в СКО – 78,
в Туркестанской области – 131.
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