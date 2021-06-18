13,5 тысяч нарушений миграционного законодательства выявлено в Казахстане
С начала года за пределы страны полицейские помогли добровольно выехать более чем 5 тысячам мигрантам, 956 иностранцам, у которых истекли сроки действия паспортов, выданы свидетельства на возвращение.
В то же время не все иностранцы воспользовались возможностью урегулировать свое положение в Казахстане, либо добровольно выехали из страны.
В период проведения с 7 по 16 июня операции «Мигрант» выявлено – 13 467 нарушением миграционного законодательства. Из них:
- 10 055 нарушений иностранцами сроков пребывания в стране;
- 3 316 фактов незаконного осуществления трудовой деятельности иностранцами;
- привлечено к ответственности 702 работодателя за незаконное использование иностранной рабочей силы;
- привлечено к ответственности физических и юридических лиц за несвоевременное информирование ОВД о пребывающих у них иностранцах – 5233;
- за попрошайничество привлечено к ответственности 62 иностранца.
Привлечено к ответственности граждан СНГ- 13 105, дальнего зарубежья - 362.
Кроме того, задержано 105 уголовных преступников, находившихся в розыске, из них 94 граждан РК, 11 – СНГ.