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    21:25, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    13,5 тысяч нарушений миграционного законодательства выявлено в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за пандемии тысячи иностранцев не смогли выехать из нашей страны и находились на территории Казахстана. При содействии миграционной службы МВД им была оказана помощь в оформлении документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет миграционной службы МВД Республики Казахстан.

    С начала года за пределы страны полицейские помогли добровольно выехать более чем 5 тысячам мигрантам, 956 иностранцам, у которых истекли сроки действия паспортов, выданы свидетельства на возвращение.

    В то же время не все иностранцы воспользовались возможностью урегулировать свое положение в Казахстане, либо добровольно выехали из страны.


    В период проведения с 7 по 16 июня операции «Мигрант» выявлено – 13 467 нарушением миграционного законодательства. Из них:

    - 10 055 нарушений иностранцами сроков пребывания в стране;

    - 3 316 фактов незаконного осуществления трудовой деятельности иностранцами;

    - привлечено к ответственности 702 работодателя за незаконное использование иностранной рабочей силы;

    - привлечено к ответственности физических и юридических лиц за несвоевременное информирование ОВД о пребывающих у них иностранцах – 5233;

    - за попрошайничество привлечено к ответственности 62 иностранца.

    Привлечено к ответственности граждан СНГ- 13 105, дальнего зарубежья - 362.

    Кроме того, задержано 105 уголовных преступников, находившихся в розыске, из них 94 граждан РК, 11 – СНГ.


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