13,5 тысяч нарушений миграционного законодательства выявлено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за пандемии тысячи иностранцев не смогли выехать из нашей страны и находились на территории Казахстана. При содействии миграционной службы МВД им была оказана помощь в оформлении документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет миграционной службы МВД Республики Казахстан.

С начала года за пределы страны полицейские помогли добровольно выехать более чем 5 тысячам мигрантам, 956 иностранцам, у которых истекли сроки действия паспортов, выданы свидетельства на возвращение.

В то же время не все иностранцы воспользовались возможностью урегулировать свое положение в Казахстане, либо добровольно выехали из страны.

В период проведения с 7 по 16 июня операции «Мигрант» выявлено – 13 467 нарушением миграционного законодательства. Из них:

- 10 055 нарушений иностранцами сроков пребывания в стране;

- 3 316 фактов незаконного осуществления трудовой деятельности иностранцами;

- привлечено к ответственности 702 работодателя за незаконное использование иностранной рабочей силы;

- привлечено к ответственности физических и юридических лиц за несвоевременное информирование ОВД о пребывающих у них иностранцах – 5233;

- за попрошайничество привлечено к ответственности 62 иностранца.

Привлечено к ответственности граждан СНГ- 13 105, дальнего зарубежья - 362.

Кроме того, задержано 105 уголовных преступников, находившихся в розыске, из них 94 граждан РК, 11 – СНГ.