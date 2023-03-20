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13,4 тысячи иностранцев работают в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
20 Марта 2023, 10:40
13,4 тысячи иностранцев работают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 марта 2023 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 403 иностранных гражданина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 565 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 966 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 199 и 883 человека соответственно. Также на сезонные работы привлечен 391 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 399 человек.

В Казахстане насчитывается 1 640 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 409 тысяч граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах строительства – 5 494 человека (41%); горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 455 человек (11%); профессиональной, научной и технической деятельности – 995 человек (8%); обрабатывающей промышленности – 889 человек (7%); сельского, лесного и рыбного хозяйства – 641 человек (5%).

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3 411 человек, Индия – 1 685 человек, Турция – 1 523 человека, Великобритания – 1 073 человека, Узбекистан – 769 человек.

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. МТСЗН установлена квота на привлечение ИРС – 22 226 единиц (0,24%).


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