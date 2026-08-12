12 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

45 лет назад (1981) родился РАИСОВ Улан Ермуханович — первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Фото: Gov.kz

Родился в г. Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления им. Т. Рыскулова (2001); Казахский гуманитарно-юридический университет (2003); University of Bath, Brunel University London (Великобритания), государственное управление (2015).

Трудовая деятельность: контролер-ревизор Комитета финансового контроля и государственных закупом МФ РК (2004-2006); работа на руководящих должностях Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (2006-2013); руководитель управления F8 Комитета по финансовому мониторингу МФ РК (2020-2021).

На занимаемой должности — с октября 2023 года.

39 лет назад (1987) родился СЫЗДЫКОВ Олжас Олжабаевич — руководитель аппарата Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в Целиноградской (ныне — Акмолинской) области. Окончил Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, специальность «Агрономия» (2008); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, специальность «Учет и аудит» (2010); Университет «Туран-Астана», специальность «Юриспруденция» (2018).

Трудовая деятельность: лаборант кафедры почвоведения и агрохимии Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина (2008); менеджер, эксперт департамента развития земледелия и фитосанитарной безопасности Министерства сельского хозяйства РК (2010-2012); эксперт управления развития промышленности, сельского хозяйства и экологии департамента развития отраслей экономики Министерства экономического развития и торговли РК (2012-2013); эксперт, руководитель управления развития промышленности и сельского хозяйства департамента развития отраслей экономики Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2013-2014); руководитель управления; заместитель директора департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК (2014-2019); заместитель директора департамента внутреннего администрирования Министерства национальной экономики РК (2019); директор департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК (2019-2023).

На занимаемой должности — с июля 2023 года.