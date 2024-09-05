129 выпускников поступили на грант в университет водного хозяйства и ирригации

В соответствии с государственным образовательным заказом на 2024-2025 учебный год 129 выпускников поступили на грант в созданный в этом году Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Отметим, что в прошлом году на грант в Институт водного хозяйства и природообустройства Таразского регионального университета им. М. Х. Дулати поступили 67 выпускников.



Напомним, Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации был открыт в этом году по поручению Главы государства.

На заседании Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане не хватает технических специалистов по водным ресурсам и ирригации. Правительству поручено принять оперативное решение по этому вопросу.

В КазНУВХИ появятся такие образовательные программы как «Водное хозяйство и мелиорация», «Геодезия и картография», «Гидротехническое строительство в водном хозяйстве», «Инженерные сети обеспечения водой», «Инновационные технологии в водном хозяйстве».

- Продолжается прием документов на платное обучение в университете. Кроме того, проводится работа по формированию материально-технической базы университета и обеспечению профессорско-преподавательского состава жильем, - сообщил директор Департамента науки и инновации Мусилим Жиенбаев.

Ранее сообщалось, что общий контингент в КазНУВХИ составит 4 тысячи обучающихся на весь цикл подготовки.