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    15:30, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    129 выпускников поступили на грант в университет водного хозяйства и ирригации

    образование, вузы, студенты
    Фото: freepik.com

    В соответствии с государственным образовательным заказом на 2024-2025 учебный год 129 выпускников поступили на грант в созданный в этом году Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

    Отметим, что в прошлом году на грант в Институт водного хозяйства и природообустройства Таразского регионального университета им. М. Х. Дулати поступили 67 выпускников.

    Напомним, Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации был открыт в этом году по поручению Главы государства.

    На заседании Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане не хватает технических специалистов по водным ресурсам и ирригации. Правительству поручено принять оперативное решение по этому вопросу.

    В КазНУВХИ появятся такие образовательные программы как «Водное хозяйство и мелиорация», «Геодезия и картография», «Гидротехническое строительство в водном хозяйстве», «Инженерные сети обеспечения водой», «Инновационные технологии в водном хозяйстве».

    - Продолжается прием документов на платное обучение в университете. Кроме того, проводится работа по формированию материально-технической базы университета и обеспечению профессорско-преподавательского состава жильем, - сообщил директор Департамента науки и инновации Мусилим Жиенбаев.

    Ранее сообщалось, что общий контингент в КазНУВХИ составит 4 тысячи обучающихся на весь цикл подготовки.

    Теги:
    Вузы Образование Миннауки и высшего образования РК Вода Водные ресурсы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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