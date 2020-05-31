129 новых случаев COVID-19 выявили у жамбылцев за неделю, большинство военнослужащие

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ситуацию по коронавирусной инфекции обсудили в Таразе на очередном заседании оперативного штаба Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Отмечается, что в регионе с момента регистрации первого случая коронавирусной инфекции - 24 марта - по 31 мая выявлено 370 случаев COVID-19, показатель заболеваемости составил 31,5 процента. Случаи заболевания отмечены во всех районах области, за исключением Сарысуского.

Из числа зарегистрированных случаев 66,3 процента выявлено среди контактных лиц, 16,7 процента - среди прибывших из других городов, остальные 17 процентов – местные случаи, выявленные в ходе эпидемиологического надзора среди лиц с признаками острой респираторной вирусной инфекции и скринингового тестирования.

По словам руководителя департамента качества и контроля безопасности товаров и услуг Берика Жаркынбекова, выявлено 4 052 контактных лица, среди которых 2 581 близкие и 1 471 потенциальные. По истечении срока наблюдения 2 256 контактных лиц сняты с наблюдения. В 224 очагах филиалом Национального центра экспертизы проведена дезинфекционная обработка.

Только за последние семь дней зарегистрировано 129 случаев коронавирусной инфекции. Высокий прирост зафиксирован за счет 74 случаев среди военнослужащих. Прирост заболевания более семи процентов наблюдается в городе Таразе, в Таласском, Жамбылском, Шуском, Рыскуловском районах.

В Мойынкумском, Кордайском, Жуалынском, Меркенском, Байзакском районах заболеваемость ниже семи процентов, локализованы все очаги инфекции. Берик Жаркынбеков рекомендовал этим районам перейти к ослаблению ограничительных мероприятий.

«Районные штабы должны еще раз детально изучить поэтапное снятие карантина, предусмотреть все возможные сценарии и только потом принять решение», - отметил глава региона Бердибек Сапарбаев.

В ходе заседания отмечалось что нарушения карантинного режима приводят к росту числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Всего по состоянию на 00:00 31 мая на территории региона зарегистрировано 370 случаев коронавирусной инфекции. Из общего числа заболевших 190 человека выздоровели и находятся на домашнем карантине под наблюдением врачей.