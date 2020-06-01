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129 человек выздоровели от КВИ
1 Июня 2020 21:45
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город Нур-Султан - 22,
город Алматы - 46,
город Шымкент - 7,
Алатинская область - 5,
Карагандинская область - 12,
Костанайская область - 2,
Мангистауская область - 5,
Атырауская область - 19,
Павлодарская область - 4,
Западно-Казахстанская область - 7.
Итого выздоровевших в Казахстане - 5587:
г. Нур-Султан – 1143,
г. Алматы – 1598,
г. Шымкент – 315,
Акмолинская область – 107,
Актюбинская область – 189,
Алматинская область – 191,
Атырауская область – 333,
Восточно-Казахстанская область – 54,
Жамбылская область – 196,
Западно-Казахстанская область – 316,
Карагандинская область – 255,
Костанайская область – 87,
Кызылординская область – 247,
Мангистауская область – 141,
Павлодарская область – 153,
Северо-Казахстанская область – 37,
Туркестанская область – 225.
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