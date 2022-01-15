Новости
1289 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки
15 Января 2022 08:15
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1289 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
Новости по темеСколько подростков и беременных получили вакцину от КВИ в Казахстане 12381 случай заболевания коронавирусом выявлен в Казахстане за сутки ВОЗ рекомендовала два новых препарата для лечения COVID-19
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 302,
город Алматы - 143,
город Шымкент - 26,
Акмолинская область - 37,
Алматинская область - 28,
Атырауская область - 12,
Восточно-Казахстанская область - 65,
Жамбылская область - 34,
Западно-Казахстанская область - 35,
Карагандинская область - 179,
Костанайская область - 18,
Кызылординская область - 2,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 141,
Северо-Казахстанская область - 247,
Туркестанская область - 15.
Итого выздоровевших в Казахстане - 969156.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 211 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
- Сколько подростков и беременных получили вакцину от КВИ в Казахстане
- 12381 случай заболевания коронавирусом выявлен в Казахстане за сутки
- Ситуация с коронавирусом резко ухудшилась в Байконуре
- Подписано новое постановление главного санврача Мангистауской области
- Меры по борьбе с коронавирусом назвали в Минздраве РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн