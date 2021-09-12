08:46, 12 Сентябрь 2021 | GMT +6
1283 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 79 417 человек. В тяжелом состоянии находятся 1 283 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
На 12 сентября лечение от КВИ продолжают получать 79 417 человека (71 112 КВИ+ и 8 305 КВИ-), из них в стационарах находится 16 319 пациентов, на амбулаторном уровне – 63 098 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 1 283 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 342 пациентов,
на аппарате ИВЛ – 190 пациентов.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3575 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.