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1283 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области

15 Февраля 2022 22:57
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1283 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у четырех человек. Из них три случая подтверждено на Тенгизском месторождении, один – в Курмангазинском районе.

У одного пациента заболевание протекает с соответствующими симптомами, у трех человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 202 человека.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 1 283 человека, в областной больнице – 9, в модульной больнице – 81 пациент, во фтизиопульмонологическом центре – девять человек,

в районных инфекционных стационарах – 19. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз пациентов с коронавирусной инфекцией нет.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.

Как ранее сообщалось, более 267 тысяч человек получили прививки от коронавируса в Атырауской области.



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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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