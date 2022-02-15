1283 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у четырех человек. Из них три случая подтверждено на Тенгизском месторождении, один – в Курмангазинском районе.
У одного пациента заболевание протекает с соответствующими симптомами, у трех человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 202 человека.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 1 283 человека, в областной больнице – 9, в модульной больнице – 81 пациент, во фтизиопульмонологическом центре – девять человек,
в районных инфекционных стационарах – 19. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз пациентов с коронавирусной инфекцией нет.
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.
Как ранее сообщалось, более 267 тысяч человек получили прививки от коронавируса в Атырауской области.
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