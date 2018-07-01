128 проектов ГЧП на 56 миллиардов тенге заработают в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 128 проектов государственно-частного партнерства и социальной ответственности бизнеса на 56 млрд тенге введут в строй в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.
В числе крупнейших проектов ГЧП - ледовый дворец, рассчитанный на 2500 зрителей. Проект стоимостью в 3,8 млрд тенге планируется сдать осенью этого года. Основной инвестор - словацкая компания «Н+Н Technica». Общая площадь ледового дворца составит почти 6 тыс квадратных метров, а его главной арены - более 1,6 тыс квадратных метров.
Продолжается и строительство теннисного центра стоимостью в 1,5 млрд тенге в микрорайоне Батыс-2. Спортивный комплекс будет состоять из 8 кортов с трибунами для болельщиков.
В этом году также завершится строительство здания детского реабилитационного центра. Социально ориентированный проект будет реализован ТОО «Актюбинская медная компания» в рамках меморандума о социальной ответственности и сотрудничестве, заключенного с акиматом области.
Детский центр реабилитации оснастят современной материально-технической базой и условиями для социально-психологической и медицинской реабилитации детей-инвалидов. Открытия центра, в котором будет оказываться квалифицированная помощь особенным деткам, ждет множество актюбинских семей, так как на сегодняшний день в регионе насчитывается около 3 тыс детей с инвалидностью.
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