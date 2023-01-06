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128 населенных пунктов Акмолинской области находятся в зоне подтопления

6 Января 2023, 13:37
128 населенных пунктов Акмолинской области находятся в зоне подтопления

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области в зонах возможного подтопления паводковыми и талыми водами находятся 128 населенных пунктов, а это 4071 дом, в котором проживает более 13 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил на брифинге начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Акмолинской области, полковник гражданской защиты Еркен Берлибеков, прошлогодний паводок в Акмолинской области проходил в напряженном режиме.

«Наиболее сложная паводковая обстановка складывалась в Целиноградском, Аршалынском районах, где наблюдалась реальная угроза подтопления жилых домов из-за интенсивного и обильного снеготаяния в населенных пунктах, прихода талых вод с полей. Благодаря проведенным превентивным противопаводковым мероприятиям, а также аварийно-спасательным работам удалось не допустить подтопления жилых домов, объектов социальной и других сфер», - отметил Еркен Берлибеков.

В зонах возможного подтопления паводковыми и талыми водами находятся 128 населенных пунктов в 18 регионах Акмолинской области. Это 4071 дом, в котором проживает более 13 тысяч человек. В зонах возможного подтопления также расположены 74 участка автомобильных и 4 железных дороги.

«Проведено внеплановое заседание областного КЧС, на котором детально проанализировано прохождение паводка, рассмотрены отдельные недоработки и упущения в работе по подготовке к нему в регионах. Акиматам, заинтересованным государственным учреждениям, организациям и предприятиям дали соответствующие поручения», - поделился спикер.

ДЧС совместно с акиматами регионов разработали план мероприятий по инженерной защите населенных пунктов, в который вошли 65 сел. Дорожной картой на 2023 год запланировано 8 мероприятий в области.

В Атбасаре продолжается строительство двух стоквартирных домов для переселения населения из паводкоопасных зон. Из резерва Правительства уже выделено более 4 млрд тенге. На темпы хода строительства повлияло подорожание стоимости строительного материала из-за нехватки финансовых средств. На сегодняшний день общий процент выполнения от сметной стоимости составляет 79%.

В настоящее время подрядной организацией АО «Павлодарский речной порт» реализуется проект «Дноуглубление, спрямление и расширение русла реки Есиль от объездной автодороги до села Кажимукан Целиноградского района». Первый этап работы завершен в 2021 году, в мае 2022 года начат второй этап. Общая стоимость проекта 7,4 млрд тенге. Завершение работ запланировано на лето 2023 года.


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