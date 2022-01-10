128 лиц доставили в полицию в Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК рассказали о ситуации в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве отмечают, что на основании Указа Президента РК «О введении чрезвычайного положения» в Карагандинской области создан оперативный штаб комендатуры. Для обеспечения правопорядка в регионе все сотрудники полиции, военнослужащие Национальной гвардии и Министерства обороны РК переведены на усиленный режим несения службы. В населенных пунктах области на выездах и въездах организованы блокпосты.

«За период объявления режима ЧП в отделы полиции доставлены 128 лиц, выявлено 86 нарушений по статье 476 КоАП РК «Нарушение режима ЧП», санкция которой предусматривает штраф в размере 10 МРП либо административный арест до 10 суток. В период действия режима ЧП перевозка и ношение вплоть до зарегистрированного оружия запрещены. Так во время несения службы сотрудниками полиции за перевозку оружия изъято 3 зарегистрированных охотничьих ружей и 1 пневматический пистолет», - уточнили в МВД.

По данным полицейских, при попытке пересечь блокпост задержан 30-летний гражданин Узбекистана, у которого истек срок регистрации в Республике Казахстан. Также на блокпосту задержана 30-летняя жительница города Караганды, которая с 24 декабря прошлого года считалась без вести пропавшей.

Департамент полиции Карагандинской области благодарит жителей, которые с пониманием относятся к работе сотрудников полиции, и просит граждан соблюдать все требования режима ЧП. Вместе с тем в ряде областей правоохранительными органами стали задерживаться участники противоправных действий и мародерства в Алматы и других южных регионов. В этой связи полицейские Карагандинской области усиленно работают по выявлению таких лиц в регионе. Полицейские просят граждан проявить бдительность по всем подозрительным случаям и сообщать о них по телефону 102.

Ранее Министерство обороны Республики Казахстан и командование Коллективными миротворческими силами ОДКБ заявили, что спецоперация будет продолжена до полного уничтожения террористов.