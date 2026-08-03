128 камер и мобильная капсула: безопасность усилили на пляже Астаны

На коммунальном пляже реки Есиль в Астане министру по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенанту Чингису Аринову презентовали мобильную модульную капсулу, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Главным преимуществом нового модуля является мобильность.

При необходимости капсула может быть быстро демонтирована, перевезена и установлена на другом участке водоема, что позволяет оперативно усиливать меры безопасности в местах массового отдыха.

Фото: МЧС РК

Модуль оснащен средствами связи, системой видеонаблюдения, спасательным инвентарем и оборудованием для оказания первой помощи. Камеры обеспечивают постоянный мониторинг пляжа и прилегающей акватории, помогая своевременно выявлять опасные ситуации и сокращать время реагирования.

Фото: МЧС РК

Всего за территорией коммунального пляжа и прилегающей акваторией ведется наблюдение с помощью 128 камер, изображения с которых поступают в дежурную часть Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны. Внутри капсулы оборудованы рабочая и зона отдыха, кухонная зона, санитарный узел и рабочее место для спасателей.

Фото: МЧС РК

Кроме того, спасательные подразделения получили новый гибридный катер RIB, предназначенный для оперативного патрулирования и проведения спасательных работ на водоемах.

Фото: МЧС РК

В МЧС отметили, что новое оборудование позволит повысить эффективность дежурства спасателей и обеспечить постоянный контроль за обстановкой на пляже.