128 должностных лиц наказали за плохое содержание дорог в Жамбылской области

ТАРАЗ.КАЗИНФОРМ - Неудовлетворительное содержание автомобильных дорог в Жамбылской области вызывает обеспокоенность местных властей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

2. Должностных лиц в Жамбылской области привлекают к ответственности за плохие дороги - Жанат Сулейменов

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, для обеспечения безопасности дорожного движения за 6 месяцев 2021 года проведено 1 026 обследований автомобильных дорог региона.

«В ходе проверки выявлено 6 762 дефекта, - прокомментировали в ведомстве. - По результатам обследований руководителям дорожных организаций выдано к исполнению 1 026 предписаний. По имеющимся недостаткам в содержании автомобильных дорог направлено 190 информаций. Проведено обследование железнодорожных переездов, при этом выявлено 152 дефекта в их содержании, а руководителям организаций, обслуживающим переезды, выдано 56 предписаний для устранения дефектов».

За неудовлетворительное содержание автомобильных дорог и необеспечение безопасности дорожного движения к административной ответственности привлечено 128 должностных лиц, подчеркнули в правоохранительном ведомстве.

«За невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений по части 1 статьи 631 КоАП РК к административной ответственности привлечено 81 должностное лицо. Еще в отношении одного должностного лица составлен административный протокол за аналогичное правонарушение, но уже повлекшее совершение дорожно-транспортного происшествия (статья 631 часть 2 КоАП РК). За повреждение дорог, железнодорожных переездов и других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения (статья 630 часть 1 КоАП РК) к административной ответственности привлечено 46 физических лиц», - сказал заместитель начальника управления административной полиции ДП Жамбылской области подполковник полиции Николай Сон.

Напомним, по итогам первого квартала этого года за плохие дороги 46 должностных лиц были привлечены к административной ответственности. О том, что должностных лиц за дефекты и недостатки дорожной инфраструктуры привлекут к ответственности, предупредил на своей странице в Facebook начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.

«Несмотря на то, что основными виновниками дорожных аварий зачастую являются сами водители, для снижения уровня аварийности на дорогах необходимо также улучшить качество дорожной сети. Благодаря принятым мерам, на автодорогах области было установлено более восьми тысяч дорожных знаков, устранены различные технические нарушения. Если вы заметили дефект дорожного покрытия, отсутствие дорожных знаков, неработающие светофоры и другие нарушения, можете сообщить в полицию», - отметил глава жамбылского гарнизона.











