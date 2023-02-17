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128 человек заболели коронавирусом и ковидной пневмонией за сутки в Казахстане

17 Февраля 2023, 08:24
128 человек заболели коронавирусом и ковидной пневмонией за сутки в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За сутки в Казахстане выявили 114 случаев заболевания коронавирусом и 14 случаев ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

На 17 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 659 человек (–1 473+ и 186 КВИ-), из них в стационарах находится – 116 пациент, на амбулаторном – 1 543 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.


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