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1279 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки

14 Января 2022 08:15
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1279 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1279 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 250,

город Алматы - 172,

город Шымкент - 76,

Акмолинская область - 36,

Алматинская область - 29,

Атырауская область - 42,

Восточно-Казахстанская область - 80,

Жамбылская область - 31,

Западно-Казахстанская область - 15,

Карагандинская область - 157,

Костанайская область - 113,

Кызылординская область - 8,

Мангистауская область - 7,

Павлодарская область - 37,

Северо-Казахстанская область - 223,

Туркестанская область - 3.

Итого выздоровевших в Казахстане - 967867.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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