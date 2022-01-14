Новости
1279 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки
14 Января 2022 08:15
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1279 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
Новости по теме10418 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Жасотановцы раздали военнослужащим на блокпостах в Туркестанской области аптечки Медики не исключают наличие штамма «Омикрон» в Акмолинской области
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 250,
город Алматы - 172,
город Шымкент - 76,
Акмолинская область - 36,
Алматинская область - 29,
Атырауская область - 42,
Восточно-Казахстанская область - 80,
Жамбылская область - 31,
Западно-Казахстанская область - 15,
Карагандинская область - 157,
Костанайская область - 113,
Кызылординская область - 8,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 37,
Северо-Казахстанская область - 223,
Туркестанская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 967867.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Пневмония с признаками КВИ: 89 заболевших, два летальных исхода за сутки в РК
- 10418 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
- Жасотановцы раздали военнослужащим на блокпостах в Туркестанской области аптечки
- Медики не исключают наличие штамма «Омикрон» в Акмолинской области
- В Атырауской области в инфекционных стационарах загружено 62 % мест
- В Атырау запретили партнерские роды из-за вспышки COVID-19
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Умбет Шолпан
954-047
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047