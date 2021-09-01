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    15:27, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    1275 человек с «красным» статусом нарушали карантин в Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Более 1200 человек с «красным» статусом посещали общественные места в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодняшний день по области с использованием проекта «Аshyq» осуществляют свою деятельность 7894 объектов. Все объекты под контролем мониторинговых групп. В ходе проверок выявлено 945 объекта с нарушениями алгоритма работы.

    При сканировании QR-кода по области выявлено 1631 посетитель с «красным» и «желтым» статусом, из них «красный» статус был обнаружен у 1275, «желтый» - у 567 посетителей. Наложено 54 административных взыскания на сумму 2 млн 362 тысячи тенге в Енбекшиказахском и в Алакольском, Жамбылском, Илийском, Кербулакском, Уйгурском районах и в городах Капчагай и Талдыкорган.

    Напомним, по состоянию на 1 сентября в области зарегистрировано 43 513 лабораторно подтвержденных случаев КВИ. За последние сутки зарегистрировано 270 случаев КВИ, темп прироста – 0,6%, из них 236 симптомных и 34 бессимптомных случаев.

    Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Алакольский- 7, Балхашский-6, Енбекшиказахский-20, Ескельдинский–18, Жамбылский–12, Илийский-9, Карасайский-10, Каратальский-8, Кербулакский-4, Кегенский- 4, Коксуский-7, Панфиловский–18, Райымбекский-1, Сарканский - 1, Талгарский - 42, Уйгурский - 9, Талдыкорган - 82, Текели - 6, г. Капшагай - 6.


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