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    19:41, 20 Март 2024 | GMT +6

    Министр исполнил казахские кюи вместе с учащимися Астаны

    Министр исполнил казахские кюи вместе с учащимися Астаны
    Фото: Минпросвещения РК

    Республиканский челлендж, посвященный Наурыз мейрамы, прошел во всех учебных заведениях страны. В этом году он проводится уже второй раз, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    К учащимся столичной школы-лицея имени Райымбек батыра «Қазғарыш» №50 присоединился министр просвещения РК Гани Бейсембаев.

    Министр исполнил казахские кюи вместе с учащимися Астаны
    Фото: акимат Астаны

    Цель челленджа домбристов – показать творческие достижения детей и молодежи, учителей и родителей в музыке и максимально популяризировать наш национальный инструмент домбру.

    Такой челлендж проводится в стране уже второй раз в этом году.

    - В организациях образования города Астаны мы организуем республиканский челлендж «Күй күмбірі». В столице около 127 тысяч учащихся и студентов одновременно исполнили кюи Курмангазы «Балбырауын», «Адай», «Сарыарка». Цель челленджа – популяризация национального инструмента домбры среди подрастающего поколения, - сказала пресс-секретарь городского управления образования Маржан Бахыт.

     

    Теги:
    Культура Праздник Наурыз Астана Студенты школа
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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