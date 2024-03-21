Министр исполнил казахские кюи вместе с учащимися Астаны

Республиканский челлендж, посвященный Наурыз мейрамы, прошел во всех учебных заведениях страны. В этом году он проводится уже второй раз, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

К учащимся столичной школы-лицея имени Райымбек батыра «Қазғарыш» №50 присоединился министр просвещения РК Гани Бейсембаев.

Фото: акимат Астаны

Цель челленджа домбристов – показать творческие достижения детей и молодежи, учителей и родителей в музыке и максимально популяризировать наш национальный инструмент домбру.

Такой челлендж проводится в стране уже второй раз в этом году.