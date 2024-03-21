Министр исполнил казахские кюи вместе с учащимися Астаны
Республиканский челлендж, посвященный Наурыз мейрамы, прошел во всех учебных заведениях страны. В этом году он проводится уже второй раз, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
К учащимся столичной школы-лицея имени Райымбек батыра «Қазғарыш» №50 присоединился министр просвещения РК Гани Бейсембаев.
Цель челленджа домбристов – показать творческие достижения детей и молодежи, учителей и родителей в музыке и максимально популяризировать наш национальный инструмент домбру.
Такой челлендж проводится в стране уже второй раз в этом году.
- В организациях образования города Астаны мы организуем республиканский челлендж «Күй күмбірі». В столице около 127 тысяч учащихся и студентов одновременно исполнили кюи Курмангазы «Балбырауын», «Адай», «Сарыарка». Цель челленджа – популяризация национального инструмента домбры среди подрастающего поколения, - сказала пресс-секретарь городского управления образования Маржан Бахыт.