127 пациентов с КВИ подключены к аппаратам ИВЛ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 10 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 53 581 человек (46 382 КВИ+ и 7 199 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находится 9 384 пациента, на амбулаторном уровне – 44 197 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 674 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 201 пациент, на аппарате ИВЛ – 127 пациентов.



