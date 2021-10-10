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    09:00, 10 Октябрь 2021 | GMT +6

    127 пациентов с КВИ подключены к аппаратам ИВЛ в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 10 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 53 581 человек (46 382 КВИ+ и 7 199 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В стационарах находится 9 384 пациента, на амбулаторном уровне – 44 197 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 674 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 201 пациент, на аппарате ИВЛ – 127 пациентов.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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