Всего в регионах, где наблюдается паводковая ситуация 127 объектов образования определены пунктами временного размещения жителей. Порядка 20 тысяч работников образования работают в противопаводковых мероприятиях в качестве волонтеров, в том числе 10 тысяч в пунктах эвакуации. О ситуации и поддержке педагогов рассказала на брифинге в Службе центральных коммуникации официальный представитель МП РК Мереке Амангелдыкызы, передает корреспондент агентства Kazinform.

– В настоящее время министерство просвещения совместно с региональными управлениями образования продолжает работу по защите прав детей и качественной организации учебного процесса. На сегодня около 3 тысяч детей находятся в пунктах временного размещения. Для них, как сообщалось ранее, организована работа психологических служб. Дети обеспечены необходимыми школьными принадлежностями и техническими средствами для дистанционного обучения, – рассказала на площадке СЦК представитель министерства просвещения.

В ходе брифинга стало известно, что для школьников из наиболее пострадавших регионов выделены путевки в детские оздоровительные центры. Более 80 детей пребывают в лагере «Жаздаурен» в Акмолинской области. Кроме того, в общежитиях инновационных школ-лицеев республиканского значения будет организовано размещения детей с организации учебного процесса.

– Дополнительно 28 организаций образования Мангыстауской области принимает эвакуированных жителей из города Кульсары Атырауской области. Всего в регионах, где наблюдается паводковая ситуация 127 объектов образования определены пунктами временного размещения жителей. Порядка 20 тысяч работников образования работают в противопаводковых мероприятиях в качестве волонтеров, в том числе 10 тысяч в пунктах эвакуации, – добавила Мереке Амангельдыкызы.

Она уточнила, что в соответствии с отраслевым соглашением исчисления заработной платы работников в образовании в период действия чрезвычайной ситуации производится в размерах, установленных до введения чрезвычайной ситуации. Помимо этого, прорабатывается вопрос поддержки педагогов. В регионах, где объявлено ЧС даты прохождения аттестаций педагогов будут перенесены на более поздние сроки.