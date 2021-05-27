127 млрд тенге инвестиций привлечено в экономику Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В экономику Алматинской области привлечено 127 млрд тенге инвестиций с ростом на 1,6%. Об этом сообщил аким региона Амандык Баталов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За истекшие четыре месяца в области во всех основных отраслях обеспечен рост. Объем промышленного производства увеличился на 15,3%, строительных работ – на 4,2%, торговли – на 3,7%, сельского хозяйства – на 0,5%. Поступления в государственный бюджет обеспечены в размере 220 млрд тенге, что почти в 1,5 раза больше, чем за этот же период прошлого года. В экономику области привлечено 127 млрд. тенге инвестиций с ростом на 1,6%. К концу года объем инвестиций прогнозируется на уровне 811 млрд тенге», - сообщил аким Алматинской области в ходе пресс-конференции в СЦК.

В целях выполнения задачи по увеличению уровня инвестиций в ВРП до 30% к 2025 году сформирован портфель, который содержит 562 проекта на 5,4 трлн тенге с созданием 45 тысяч рабочих мест.

«Из них реализуются 327 проектов и обеспечивают устойчивый поток инвестиций. Здесь весомый вклад вносят 9 проектов транснациональных компаний», - добавил Амандык Баталов.