Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область

127 коворкинг-центров работают в Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
20 Августа 2019, 07:25
127 коворкинг-центров работают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Информационные и коворкинг-центры действуют в областных библиотеках жамбылского региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый коворкинг-центр в сельской местности Жамбылской области открылся в начале года в Жуалынской районной библиотеке, сразу ставшей популярной и среди молодежи, и среди людей пожилого возраста.

«В этом году в апреле у нас по программе «Цифровой Казахстан» открылся информационный коворкинг-центр, - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» директор централизованной библиотечной системы Жуалынского района Бахытгуль Канаева. - На это из бюджета района выделили два миллиона тенге, за что спасибо прежнему акиму района Бахтияру Копбосынову, поддержавшему этот проект. Здесь имеется вся компьютерная техника, необходимая для работы, подключен интернет с Wi-Fi , есть сканеры, принтеры, мебель вся новая. Приходят молодые люди, они могут бесплатно заниматься, используя все наши возможности. Проводим мероприятия для молодежи, им здесь очень нравится. Могут прийти сюда и люди старшего поколения – для них оборудованы уютные залы, где есть периодика, телевизор, шахматы, можно поиграть, почитать, пообщаться. Наш центр пользуется уже популярностью у молодых жуалынцев. Сегодня, конечно, в каждом доме есть компьютеры, интернет, но наше преимущество в том, что здесь можно получить информационные услуги бесплатно. В коворкинг-центр могут прийти все желающие и воспользоваться предоставляемыми здесь возможностями».

photo

По информации руководителя управления культуры, архивов и документации акимата Жамбылской области Дуйсенали Быкыбаева, на сегодняшний день в 87 сельских округах региона открыто 127 коворкинг-центров, 109 из них цифровизировано. Центры оказывают сельчанам более 10 тысяч необходимых услуг. До конца года ожидается сдача еще 22 центров в 21 округе. Однако в 29 библиотеках, расположенных в 26 сельских округах, нет возможности запустить подобные центры из-за низкой скорости интернета.

«На недавнем совещании в облакимате глава региона Аскар Мырзахметов для решения этой проблемы дал поручение приступить к работам по обеспечению качественным интернетом. Он подчеркнул важность пропаганды и разъяснения эффективности подобных центров среди сельчан, а также формирования единого регламента работы», - отметил Дуйсенали Быкыбаев.

Жамбылская область   Образование   Связь, ТВ, IT  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной